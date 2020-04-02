В России коронавирус выявили у тренера, который контактировал с Усиком: фото

Российский тренер Антон Кадушин заразился коронавирусом. Совсем недавно он контактировал с украинским непобежденным боксером Александром Усиком.

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О подтвержденном диагнозе тренер сообщил в Instagram.

"Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19. Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо", – отметил он.

Интересно, что с Усиком Кадушин встречался после отмены лицензионного олимпийского турнира по боксу в Лондоне. Он также публиковал совместную фотографию с боксером и подписал ее фразой: "Коронавируса нет, есть только позитив и happy virus”.

Напомним, что бой между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально отменен.