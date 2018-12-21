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​В Польше 11-летняя украинка стала жертвой педофила и родила ребенка

пятница, 21 декабря 2018, 13:06

В польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

Как сообщает газета "Gazeta Wyborcza".

Как сообщается, к врачам в городке Скаршевы Поморского воеводства 18 декабря обратилась мать и ее 11-летняя дочь, которая жаловалась на плохое самочувствие.

После ряда обследований оказалось, что девочка беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру.

Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка. Больница не разглашает информацию о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь происходят из Украины и переехали в Польшу в сентябре. По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно из какой области они происходят. Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело - правоохранительные органы Польши, или Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Одесской области правоохранители задержали преступника, который убил и изнасиловал ребенка.

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