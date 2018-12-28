РУС. | УКР.

пятница, 28 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 декабря

02:29
Голливуд отдыхает: сети впечатлило видео опасных разборок с бензопилой в России
01:31
Как на войне: в сети появилось видео опасного ЧП на новогоднем детском утреннике
00:23
Американец в одиночку пересек Антарктиду: новые впечатляющие фото

27 декабря

23:48
Лицемерие без границ: в сети жестко прошлись по видео встречи Путина с больным мальчиком
23:17
Зато "спасают" Сирию: в сети показали впечатляющие фото разрухи в России
22:56
Убийство "Сармата": появились новые данные по подозреваемым
22:27
Проект будет закрыт: в России рассказали, чего ждать от Путина на Донбассе
21:58
Трансплантация органов в Украине станет незаконной: врачи в отчаянии
21:28
Не на 100%: главарь ДНР сделал очередное заявление о наступлении Украины
21:15
ФФУ удивила назначением нового главного тренера сборной Украины
20:59
Простите, что не матом: в сети ответили на видео новогоднего поздравления Путина
20:50
Украинский боксер стал обладателем престижнейшей награды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Американец в одиночку пересек Антарктиду: новые впечатляющие фото

пятница, 28 декабря 2018, 00:23
Фото: Колин О'Брэди\Instagram

Спортсмен-экстремал из США, который совершил первое в истории одиночное путешествие по Антарктиде, опубликовал новую порцию впечатляющих снимков.

Их он опубликовал в Instagram.

Так, 33-летний Колин О'Брэди (Colin O’Brady) из Портленда начал опасную экспедицию 3 ноября.

В среду, 26 декабря, американец завершил свое путешествие — без посторонней помощи пересек полярный континент за 54 дня. Друзья, семья и поклонники отслеживали путь путешественника длиной в 1,5 тысячи километров через интернет. "У меня получилось!" — сказал О'Брэди по телефону во время разговора с семьей.

"И пусть последние 32 часа оказались самыми сложными в моей жизни, они, по правде говоря, принесли мне лучшие моменты, которые я когда-либо испытывал", — написал путешественник в Instagram, сообщив, что почти за сутки преодолел последние 129 километров без остановок.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Норвегии путешественник Горан Олсен случайно нашел хорошо сохранившийся 1200-летний меч викингов.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

На пороге уничтожения еврозоны, спекуляции Европы на истории и "сдерживание" Трампа в США - ключевые события в мире

Путин может напугать своими "страшилками" только россиян, у США теперь другой оппонент

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: