Американец в одиночку пересек Антарктиду: новые впечатляющие фото

Спортсмен-экстремал из США, который совершил первое в истории одиночное путешествие по Антарктиде, опубликовал новую порцию впечатляющих снимков.

Их он опубликовал в Instagram.

Так, 33-летний Колин О'Брэди (Colin O’Brady) из Портленда начал опасную экспедицию 3 ноября.

В среду, 26 декабря, американец завершил свое путешествие — без посторонней помощи пересек полярный континент за 54 дня. Друзья, семья и поклонники отслеживали путь путешественника длиной в 1,5 тысячи километров через интернет. "У меня получилось!" — сказал О'Брэди по телефону во время разговора с семьей.

"И пусть последние 32 часа оказались самыми сложными в моей жизни, они, по правде говоря, принесли мне лучшие моменты, которые я когда-либо испытывал", — написал путешественник в Instagram, сообщив, что почти за сутки преодолел последние 129 километров без остановок.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Норвегии путешественник Горан Олсен случайно нашел хорошо сохранившийся 1200-летний меч викингов.