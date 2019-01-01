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Новый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мира

вторник, 01 января 2019, 09:51

Новый 2019 год по всему миру встречали яркими световыми и огненными шоу.

"Апостроф" собрал самые яркие видео и фото празднования Нового года из крупнейших городов мира.

Особенно ярко этот Новый год встречали в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Дубаи и на пляжах Копакабаны в Рио-де-Жанейро. В частности, в Дубае поставили мировой рекорд, осветив самый высокий в мире фасад здания "Бурдж-Халифа". Остальные города мало уступали в масштабности и размахе празднований.

Лондон, Великобритания Фото: EPA/UPG
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Лондон, Великобритания Фото: EPA/UPG
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Лондон, Великобритания Фото: EPA/UPG
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Париж, Франция Фото: EPA/UPG
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Сидней, Австралия Фото: EPA/UPG
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Роттердам, Нидерланды Фото: EPA/UPG
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Сингапур Фото: EPA/UPG
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Тайбэй, Тайвань Фото: EPA/UPG
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Гонконг, Китай Фото: EPA/UPG
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Кельн, Германия Фото: EPA/UPG
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Куала-Лумпур, Малайзия Фото: EPA/UPG
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Берлин, Германия Фото: EPA/UPG
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Брисбен, Австралия Фото: EPA/UPG
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Брюссель, Бельгия Фото: EPA/UPG
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Хельсинки, Финляндия Фото: EPA/UPG
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Бейрут, Ливан Фото: EPA/UPG
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Афины, Греция Фото: EPA/UPG
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Каннын, Южная Корея Фото: EPA/UPG
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Варшава, Польша Фото: EPA/UPG
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В Киеве основными местами встречи Нового года стали Софиевская и Контрактовая площади.

Как сообщал "Апостроф", первыми 2019 год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.

Также смотрите, как встречали предыдущий 2018 Новый год в разных странах мира.

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Новый год 2019: яркие фото фейерверков со всего мира

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