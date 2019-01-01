Новый год 2019: появились яркие фото и видео фейерверков со всего мира

Новый 2019 год по всему миру встречали яркими световыми и огненными шоу.
"Апостроф" собрал самые яркие видео и фото празднования Нового года из крупнейших городов мира.
Особенно ярко этот Новый год встречали в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Дубаи и на пляжах Копакабаны в Рио-де-Жанейро. В частности, в Дубае поставили мировой рекорд, осветив самый высокий в мире фасад здания "Бурдж-Халифа". Остальные города мало уступали в масштабности и размахе празднований.
В Киеве основными местами встречи Нового года стали Софиевская и Контрактовая площади.
Как сообщал "Апостроф", первыми 2019 год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.
Также смотрите, как встречали предыдущий 2018 Новый год в разных странах мира.