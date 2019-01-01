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В России из-под завалов обрушившегося дома спасли годовалого ребенка

вторник, 01 января 2019, 14:15

В российском Магнитогорске из-под завалов рухнувшего дома вытащили живым 11-месячного ребенка, который пролежал там более суток.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, ребенка зовут Иван Ф. Он остался в кроватке в квартире 325, его родители в списках пропавших не значились.

Состояние ребенка тяжелое, в больнице его передадут реаниматологам.

"Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", – сообщили в пресс-службе губернатора края.

Кроме того, как рассказывал один из очевидцев, специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло, поэтому, скорее всего, ребенок и не замерз.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась. Погибло 8 человек, пропавшими без вести считаются 35 человек.

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