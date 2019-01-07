Гибель украинцев у берегов Турции: причина и новые видео с места ЧП

Крушение грузового судна Volgo Balt 214, в результате которого погибли четверо украинцев, произошло после сильного удара волны.

Об этом заявил представитель МИД Василий Кирилич, передает 112 Украина.

По его словам, на борту находились 11 граждан Украины. Он также подтвердил, что четверо из них погибли.

"В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", - добавил дипломат.

Также на YouTube показали новые видео спасательной операции с затонувшего судна.

Напомним, число погибших при крушении грузового судна возле Самсуна достигло шести человек. В Министерстве внутренних дел Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды. Также турецкая сторона отметила, что сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились видео спасения экипажа судна, на котором были украинцы.