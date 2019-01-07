Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын

Наиболее вероятным местом проведения второго американо-северокорейского саммита является столица Вьетнама Ханой.

Об этом в понедельник, 7 января сообщила южнокорейская газета Munhwa Ilbo.

Так, чиновники Государственного департамента США прибыли в Ханой, чтобы согласовать с северокорейскими дипломатами график переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Дата встречи еще уточняется.

Вьетнам поддерживает тесные контакты как с США, так и с КНДР. Дипломатические отношения с Вашингтоном Ханой восстановил в 1995 году, спустя 20 лет после окончания войны, приведшей к установлению власти коммунистов.

Подробнее о последствиях первого саммита Трампа и Ким Чен Ына, читайте в материале "Апострофа": Шоу сумасшедших: чего ждать миру после встречи Трампа и Ким Чен Ына.