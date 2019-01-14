Взрыв дома в России: появились фото, снятые с дрона

14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом дома, в сети опубликовали фото с высоты.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Лентач".

"Следственный Комитет опубликовал фотографии разрушенного дома в Шахтах, снятые с квадрокоптера", - говорится в сообщении.

Напомним, в сети опубликовали список пострадавших в результате трагедии. Среди них пятеро жителей квартир, которые получили травмы, также трое человек пропали без вести. Кроме этого уже известно об одной погибшей.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.