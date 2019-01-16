​В России прогремел мощный взрыв на химзаводе: первые фото и видео

В Ленинградской области, в Кингисеппе, на химзаводе "Полипласт" случился пожар, затем раздался сильный взрыв.

Об этом сообщает LIFE SHOT.

"Так рвануло, у нас в квартире стены на 5 см качнуло в сторону и на место вернулись. На моих глазах. Ужас! Думала, наверное, землетрясение началось", - рассказывают очевидцы.

Пожар на заводе начался в одном из цехов. Рабочие стали выбегать на улицу – затем раздался взрыв.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом дома, в сети опубликовали фото с высоты.

Напомним, в сети опубликовали список пострадавших в результате трагедии. Среди них пятеро жителей квартир, которые получили травмы, также трое человек пропали без вести. Кроме этого уже известно об одной погибшей.

Также, как известно, утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась. Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.