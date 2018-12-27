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Волонтеры рассекретили начальника из армии Путина, принимавшего участие в захвате Крыма: фото

четверг, 27 декабря 2018, 07:48
Фото: InformNapalm

Волонтеры обнаружили еще одного российского военнослужащего, который принимал непосредственное участие в захвате Крыма.

Об этом сообщает InformNapalm.

Так, им оказался начальник продовольственной службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ М.В. Тульнев, который участвовал в захвате Крыма в составе 99-й Бр МТЗ ВС РФ.

Известно, что Тульнев Николай Владимирович (рус. - Тульнев Николай Владимирович), 20.04.1986 г.р. родом из г. Армавир Краснодарского края. В 1992-2003 гг. учился в местной школе № 12. В 2008 году окончил Вольский военный институт материального обеспечения. Служил в в/ч 92558 (г. Буйнакск), 182 ПХЗ (г. Прохладный), 99-й Бр МТЗ (г. Майкоп). В 2017 году приказом командующего войсками Южного ВО ему было присвоено звание майор. На протяжении своей военной карьеры Тульнев служил в различных подразделениях.

Впоследствии Тульнева повысили: в конце апреля 2018 года в одной из статей, он упоминается уже как начальник продовольственной службы 58-й армии.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры раскрыли данные о топ-военных Путина, воевавших в Грузии и Украине.

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