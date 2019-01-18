​Столкновение Су-34 в России: спасатели обнаружили тело погибшего летчика

В Японском море найдено тело члена экипажа одного из Су-34, столкнувшегося с другим самолетом во время учений.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом летчика Су-34 без признаков жизни2, — сказано в сообщении.

Ранее член экипажа одного из самолетов был найден живым. Позже Минобороны сообщило об обнаружении живым еще одного пилота, но затем опровергло собственное сообщение.

Напомним, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря 18 января. По одной из версий, во время учений в сложных метеорологических условиях ведомый самолет потерял в облаках ведущего, в результате чего они столкнулись в воздухе.

Как сообщал "Апостроф", из-за столкновения двух бомбардировщиков Су-34 в России приостановили все полеты военных самолетов по стране.