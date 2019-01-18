Прекращены полеты по всей стране: появились новые детали крушения в России военных самолетов Су-34

Из-за столкновения двух бомбардировщиков Су-34 в России приостановили все полеты военных самолетов по стране.

Об этом сообщается в Telegram-канале Крылья войны.

"Все полеты истребителей Су-34 на всей территории России приостановлены", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно о деталях ЧП. Так, в пятницу, 18 января, столкнулись два Су-34, выполняя плановый учебно-тренировочный полет над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега.

Уточняется, что столкнувшиеся Су-34 входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

Также в Минобороны РФ добавили, что летчик Су-34 с обнаруженного спасательного плота поднят на борт, его состояние удовлетворительное.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские истребители устроили провокации во время учений НАТО в Арктике. Причем, наблюдалась тревожная тенденция: российские боевые самолеты каждый раз подлетают все ближе, "можно сказать, в провокационной манере", к британским и нидерландским кораблям "только для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие".