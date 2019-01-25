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​Ученые выяснили причину зарождения жизни на Земле

пятница, 25 января 2019, 04:36

Согласно выводам ученых из Университета Райса в США, появление биосферы на Земле, необходимой для существования жизни, стало результатом столкновения с обогащенной серой планетой около 4,4 млрд лет назад.

Об этом рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи провели эксперименты по моделированию экстремальных условий, в которых протекают геохимические реакции, формирующие химический состав планетарной коры и мантии. Была подтверждена гипотеза, согласно которой богатое серой ядро чужой планеты выталкивает углерод и азот во внешние слои из-за того, что большая концентрация серы в расплавах уменьшает растворимость в них различных летучих соединений. В результате доля этих элементов в коре планеты-странника была больше, чем у Земли.

Результаты компьютерного моделирования, учитывающего около миллиарда различных сценариев, показали, что наблюдаемое в настоящее время на Земле соотношение углерода и азота, а также содержание изотопов и общее количество азота, углерода и серы соответствует катастрофическому сценарию формирования Луны. Согласно ему, 4,4 миллиарда лет назад Земля столкнулась с планетой размером с Марс, чье ядро было обогащено серой. По словам ученых, если бы этого не произошло, то доступных химических веществ, необходимых для существования биосферы, просто не хватило бы.

Как сообщал "Апостроф", астрономы впервые в истории зафиксировали метеорит, пролетевший мимо "Кровавой Луны" во время затмения.

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