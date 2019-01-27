​На ушах весь город: в Москве на виду у всех из галереи вынесли картину с Крымом, подробности

Вечером 27 января из Третьяковской галереи пропала картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Об этом сообщает "Медуза".

Согласно данным, сначала об этом сообщили в социальных сетях; чуть позже исчезновение картины подтвердили в министерстве культуры. МВД официально подтвердило, что ведет розыск похитителя.

Судя по всему, неизвестный унес картину во время работы выставки - когда в зале находились и другие посетители. Первое сообщение о пропаже полотна было размещено в анонимном телеграм-канале "Музейный сноб" в 18.48.

Автор канала рассказал, что картину Куинджи "прямо при нас украл мужик". Чуть позже в том же канале появилось более подробное описание предполагаемой кражи: "просто одетый" мужчина "бодрым шагом подошел к картине и снял [ее] со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли. Криков нет - может, работник меняет картину? А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит".

После этого, по словам автора канала, на произошедшее обратила внимание смотрительница музея; через несколько минут в зале появилась охрана.

По информации Mash, в деле о краже из Третьяковки "засветилась" машина: белый Мерседес GL на литых дисках.

"Ее ищут прямо сейчас по городу, куда погнали воры на низком флексе - все ещё непонятно. На ушах ВСЕ", - говорится в сообщении.

Также появились приметы мужчины, который вынес картину из галереи. Ему на вид 23-25 лет, славянской внешности, глаза карие, волосы русые, высокий лоб, острые скулы. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку. Особая примета: непропорционально огромная голова.

"Полицию в Третьяковку вызвал инспектор вневедомственной охраны Росгвардии. Именно это управление охраняет музей. Но к моменту прибытия силовиков хитрый парень уже смешался с толпой и сбежал. Сейчас следователи пытаются увязать - каким образом охрана и сотрудники проглядели такую наглую кражу", - пишет Mash.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины.