​Мадуро сделал пропагандистам Путина скандальное заявление о планах Трампа

Николас Мадуро, которого США не признают легитимным президентом Венесуэлы, заявил, что американский лидер Дональд Трамп приказал убить его.

Об этом Мадуро сказал в интервью РИА "Новости".

"Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки. Но, без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность. Между тем меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и, более того, у нас есть более существенная защита — это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь", - заявил он.

На вопрос, относятся ли российские частные охранники к части этой защиты Мадуро ответил неоднозначно.

"Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме", - ответил он.

Как сообщал "Апостроф", в Венесуэле, охваченной протестами против президента Николаса Мадуро, депутаты национальной ассамблеи требуют объяснить ситуацию с попыткой вывоза в Россию около 20 тонн золота.