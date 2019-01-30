Попытка вывоза тонн золота в Россию и убийства протестующих: что сейчас происходит в Венесуэле

В Венесуэле, охваченной протестами против президента Николаса Мадуро, депутаты национальной ассамблеи требуют объяснить ситуацию с попыткой вывоза в Россию около 20 тонн золота.

Об этом сообщается на Twitter странице венесуэльского парламента.

По информации депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.

В то же время, Соединенные Штаты Америки разрешили лидеру местной оппозиции Хуану Гуайдо получить контроль над некоторыми активами Венесуэлы, которые находятся на счетах американских банков.

"Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы на благо венесуэльцев. Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и сделать аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего хищения со стороны коррумпированного режима", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну. Также суд заморозил банковские счета политика и наложил запрет на сделки с недвижимостью.

Напомним, в ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло уже 40 человек. Задержаны были 850 человек. Как сообщается, из числа погибших 26 были застрелены проправительственными силами, пятеро убиты при обысках домов, 11 людей стали жертвами грабителей.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.