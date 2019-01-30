​В России суд вынес вердикт по задержанному топ-чиновнику

Московский суд арестовал на два месяца сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и организации убийств.

Об этом сообщает "Медуза".

Следователь обосновал необходимость ареста тем, что сенатор может сбежать в Объединенные Арабские Эмираты, где у него, предположительно, есть вид на жительство.

Вскоре после этого судья по ходатайству защиты перевела заседание в закрытый режим. Адвокат объяснил свою просьбу, в частности, тем, что сенатору "поступали угрозы с требованием признать себя виновным".

Напомним, Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации после того, как парламентарии по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности.

Сенатору предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Он не признал вину.

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