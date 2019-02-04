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​Было множество ошибок: врач откровенно высказался о реанимации Децла

понедельник, 04 февраля 2019, 10:47

Спасение рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) во время остановки сердца врачами скорой помощи было скорее формальным, так как медики понимали, что его уже не спасти.

Об этом анонимно сообщил фельдшер скорой помощи, посмотрев видео с медиками, которые пытались реанимировать певца, передают российские СМИ.

Врач заметил множество ошибок со стороны коллег и назвал реанимацию музыканта формальной.

По его словам, в гортань певца не была введена трубка для направления кислорода в лёгкие, кардиомонитор или дефибриллятор не подключены. Как отметил медик, его коллеги понимали, что с момента остановки сердца Децла прошло слишком много времени - уже через четыре-шесть минут в коре головного мозга происходят необратимые процессы, а скорая прибыла примерно через 20 минут.

"Складывается впечатление, что бригада скорой понимала, в каком состоянии находится пострадавший, что шансов нет, поэтому реанимация проводилась формально", - заявил врач.

Кроме того, врачи совершали паузы в ходе сердечно-лёгочной реанимации, тогда как интервалы в подобных ситуациях не должны доходить до шести-семи секунд. Собеседник издания добавил, что необходимо установить причину смерти Децла. По его словам, остановка сердца - это следствие, а причины могут быть разные, включая тромб.

Как сообщал "Апостроф", концертный директор Павел Беленец заявил, что в смерти российского исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, который умер после концерта в Ижевске (Россия), наркотики не виноваты.

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