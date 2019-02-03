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Никаких наркотиков: менеджер Децла рассказал о последних минутах жизни рэпера

воскресенье, 03 февраля 2019, 16:29

В смерти российского исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, который умер после концерта в Ижевске (Россия), наркотики не виноваты.

В этом уверен концертный директор Децла, Павел Беленец.

По его словам, пока никаких предположений, что послужило причиной смерти, нет. Но в одном он точно уверен - наркотики не были замешаны в этой трагедии.

"Кирилл уже много лет ведет здоровый образ жизни и все это пропагандирует. Вы можете послушать в его новых треках, где он систематически упоминает про вред наркотиков", - говорит он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с его последнего концерта. Также стало известно, что артиста пытались спасти около получаса. В сети также вспомнили слова Толмацкого, который в 2015 году говорил об инсценировке собственной смерти в 35 лет.

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