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Стало известно, где и когда похоронят Децла

понедельник, 04 февраля 2019, 13:41

Церемония прощания с российским исполнителе Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, который умер в ночь на 3 января, состоится 6 февраля.

Об этом сообщают российские СМИ.

Попрощаются с певцом в Центральной клинической больнице управделами президента в 11.00. Похоронят Децла на Пятницком кладбище в Москве.

Напомним, рэперу было 35 лет. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце после концерта.

Известно, что в ночь на 3 февраля он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер.

Как сообщал "Апостроф", спасение рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) во время остановки сердца врачами скорой помощи было скорее формальным, так как медики понимали, что его уже не спасти.

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