​Москву накрыла волна сообщений о бомбах: людей срочно эвакуируют, видео

5 февраля со всех уголков Москвы и еще нескольких регионов России начали поступать сообщения о минированиях.
Об этом сообщают российские СМИ.
Эвакуации происходят в университетах, школа, торговых центрах.
Представители экстренных служб сообщают, что на данный момент в Москве эвакуировали около трех тысяч человек и проверяют 40 зданий после звонков о "минировании".
Из башни "Город столиц" делового центра "Москва-Сити" эвакуировали всех посетителей.
Также происходит происходит эвакуация в Университете физкультуры (РГУФКСМИТ), там работают кинологи с собаками. Все студенты и преподаватели эвакуированы.
Также известно о эвакуации школы №1234 в районе Нового Арбата. Детей вывели к кинотеатру "Октябрь". Эвакуируют также школу №1619 в Строгине.
Одновременно сообщается, что в Волгограде сегодня тоже прошла волна "телефонного терроризма". Сообщения об угрозе минирования поступили в 10 школ города.
А в Красногорске (РФ) эвакуировали здание правительства Московской области.
Как сообщал "Апостроф", в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, два человека погибли, есть также пострадавшие.