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​Москву накрыла волна сообщений о бомбах: людей срочно эвакуируют, видео

вторник, 05 февраля 2019, 11:47

5 февраля со всех уголков Москвы и еще нескольких регионов России начали поступать сообщения о минированиях.

Об этом сообщают российские СМИ.

Эвакуации происходят в университетах, школа, торговых центрах.

Представители экстренных служб сообщают, что на данный момент в Москве эвакуировали около трех тысяч человек и проверяют 40 зданий после звонков о "минировании".

Из башни "Город столиц" делового центра "Москва-Сити" эвакуировали всех посетителей.

Также происходит происходит эвакуация в Университете физкультуры (РГУФКСМИТ), там работают кинологи с собаками. Все студенты и преподаватели эвакуированы.

Также известно о эвакуации школы №1234 в районе Нового Арбата. Детей вывели к кинотеатру "Октябрь". Эвакуируют также школу №1619 в Строгине.

Одновременно сообщается, что в Волгограде сегодня тоже прошла волна "телефонного терроризма". Сообщения об угрозе минирования поступили в 10 школ города.

А в Красногорске (РФ) эвакуировали здание правительства Московской области.

Как сообщал "Апостроф", в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, два человека погибли, есть также пострадавшие.

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