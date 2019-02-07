​Пропагандистка на росТВ закатала истерику из-за "их" Украины: видео

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева во время политического шоу на росТВ заявила, что не допустит переименования улиц в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича в, как она выразилась, "нашей Украине".

Об этом она заявила в прямом эфире телеканала "Россия 1".

"Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - прокричала Скабеева.

За материалами "Цензор.НЕТ"

Как сообщал "Апостроф", на росТВ произошла жесткая перепалка между кремлевским пропагандистом, политологом Николаем Платошкиным и украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом. Скандальная ведущая Ольга Скабеева еще больше усугубила ситуацию.

Ранее в эфире российского телевидения отметились очередным скандальным заявлением в адрес Украины, предложив разбомбить Администрацию президента страны.