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Как украинские ДРГ "работают" под носом боевиков: опубликована едкая карикатура

пятница, 08 февраля 2019, 04:25

В сети появилась забавная карикатура на то, как украинские диверсанты делают все возможное чтобы "очернить оккупантов".

Рисунок опубликовал блогер "Фашик Донецкий".

"Коварный украинский диверсант подсыпает храброму ополченцу в штаны немного го*на прямо в центре Донецка, чтобы его очернить", - подписана карикатура.

Под картинкой появились саркастические комментарии пользователей.

"Это подло вот так вот из-за кустов что бы никто не видел.... как то не по братски", "Еще и надзюрил в штанцы", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин высмеял намерения главы РФ Владимира Путина объединить Россию и Беларусь. Ранее Елкин нарисовал карикатуру после запрета секса в Facebook. Также ранее в сети показали карикатуру на президента России Владимира Путина в виде акулы, атакующей корабли.

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