Отравление Скрипалей: стало известно о новых подозреваемых

Британские правоохранители расследуют причастность еще двух россиян к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как передает издание, двое россиян побывали в Великобританию в марте по туристическим визам. На данный момент они предположительно находятся в России.

Всего по делу отравления Скрипалей теперь проходят пятеро подозреваемых.

Напомним, в октябре прошлого года Telegraph сообщила, что в деле об отравлении есть третий подозреваемый, однако официально эта информация не подтверждалась. Позднее стало известно, что речь идет о 45-летнем Сергее Федотове.

Как сообщал "Апостроф", в Британии узнали о затаившемся опасном агенте Путина. Также 16 января, послы Европейского Союза согласились ввести санкции против 4 офицеров ГРУ РФ, в том числе двух агентов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.