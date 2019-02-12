​В России целый город накрыло черным снегом: появилось видео

В Киселевске (Россия) из-за открытой разработки угля одной из местных фирм, город покрылся угольной пылью и "черным снегом".

Об этом сообщают российские СМИ.

Черный снег стал вчера темой дня в Кузбасских пабликах и телеграм-каналах. Обсуждали видео из Киселевска, снятое из окна автомобиля в районе шахты №12 (Так в Киселевске называется угледобывающее предприятие и расположенный рядом городской район).

Видео прокомментировали многие, в том числе Максим Шкарабейников — мэр Киселевска. Заметили, что во многих городах Кузбасса сейчас черный снег вдоль дорог из-за безветренной погоды и отсутствия снегопадов.

"Тем не менее, чернота киселевского снега выдающаяся. Виновата в этом не только погода, но и шахта №12 — предприятие компании "Стройсервис" бизнесмена Дмитрия Николаева. Шахта №12 — старейшее угольное предприятие России, непрерывно работает с 1917 года. Но с 2013 года шахтой оно больше не является. Это теперь угольный разрез с историческим названием. Открытая разработка угля и приводит к тем последствиям, что можно наблюдать в расположенном рядом Киселевске", - пишут СМИ.

Сообщается, что несмотря на годовые протесты экологов и активистов, бизнесмен игнорирует экологические меры.

"Так что жителям района шахты №12 в Киселевске смотреть на черный снег придется еще долго. В конце концов, как верно подметили в комментариях к видео, весной черный снег быстрее растает", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", под Винницей разгорелся громкий скандал из-за черного "снега".