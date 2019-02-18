​Бойся, Омерика: в сети высмеяли новое "суицидальное" оружие Путина

Концерн "Калашников" (РФ) представил самовзрывающийся беспилотник.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что беспилотник сам является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели. Скорость полета БПЛА — 80–130 км/ч, следует из презентации. Продолжительность работы — 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг, параметры 1210х950х165 мм. Производитель и разработчик — компания Zala aero, входящая в концерн.

В сети бурно отреагировали на новую разработку "Калашникова".

"Вау... Просто - вау! "Калаш" освоил контактные взрыватели 30-х и самонаведение 50-х! Бойся, Омерика!", "Почта России участвовала в разработках?", "Летающая за*упа российской разработки мэйд ин чайна", ""Ядерный голубь",который заклюёт американского орлана", "Какой-то аэро*уй", - пишут саркастические комментарии пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в России заявили об успешном проведении испытаний малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".