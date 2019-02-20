​В сети показали смешные фото и видео топ-чиновников на встрече с Путиным

Пользователи соцсетей поделились забавными фото и видеокадрами, сделанными во время ежегодного послания президента России Владимира Путина.

"Апостроф" собрал наиболее забавные снимки и видео.

Мероприятие проходило в Гостином дворе в Москве.

Как сообщают росСМИ, на ежегодном послании присутствовали представители правительства, а также журналисты. Согласно сообщению, обращение началось с задержкой в несколько минут из-за опоздания Путина.

На одном из снимков изображен сонный хохочущий председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Сразу видно, человек только проснулся!", - подписано фото.

Далее показали главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Спал и жевал жевательную резинку во время гимна. Кратко о визите укравшего 900 миллиардов Дмитрия Рогозина".

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин высмеял принятие законопроекта об изоляции российского сегмента интернета.