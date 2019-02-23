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​Топлесс и с "мертвыми младенцами": появились фото и видео яркой антивоенной акции в России

суббота, 23 февраля 2019, 16:28

В Петербурге неизвестные активистки в противогазах и топлесс пришли под военкомат со свертками в руках, в которые было завернуто сырое мясо.

Об этом сообщает российское издание "Дождь".

Шесть женщин в противогазах атаковали военкомат Ленинградской области, находящийся в Санкт-Петербурге, попробовав поставить на воинский учёт грудных младенцев.

Однако, в свёртках, перевязанных георгиевскими лентами, вместо младенцев лежало сырое мясо.

"Женщин призывают рожать и пытаются запретить аборты, - заявили феминистки. - Но что происходит потом с нашими детьми? Они становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами развязанных Россией бессмысленных войн. Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим: "Нет" давлению на женщин. "Нет" насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. "Нет" войне"", - заявляют активистки.

Как сообщал "Апостроф", в российском Волгограде шестеро активистов провели 2 декабря одиночные пикеты в поддержку украинских пленных моряков.

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