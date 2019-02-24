Мадуро - брат-близнец Путина: опубликовано показательное видео

23 февраля по приказу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро силовики сожгли грузовики с гуманитарной помощью США для венесуэльского народа.

Об этом написал известный российский блогер Рустам Агадамов в Twitter.

"Путин с Мадуро — братья-близнецы. Один сжигает европейские продукты, второй — американские", - написал он.

Под постом появились саркастические комментарии

"Путин более изощрённый - он давит продукты бульдозерами", "Вот америкосы, ну никакой фантазии. Ну отправьте им наличные доллары со счетов Мудуро. сожгут интересно?", "Да п*дц, готов у себя каннибализм развести, лишь бы на троне сидеть", - пишут комментаторы.

Путин с Мадуро — братья-близнецы. Один сжигает европейские продукты, второй — американские. pic.twitter.com/zFId6ULVDc — Рустем Адагамов (@adagamov) 24 февраля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, на котором происходит уничтожение санкционного сыра вида пармезан в России.

Ранее сообщалось, что в России продукты, попавшие под санкции, уничтожают даже в грозу и по ночам.