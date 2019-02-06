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Путин поставил крест на своем заокеанском друге

среда, 06 февраля 2019, 20:51

В Москве начинают сомневаться в жизнеспособности режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Москва официально поддержала после начала политического кризиса в стране.

Об этом, ссылаясь на два близких к Кремлю источника, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Россия начинает проявлять признаки сомнения в своей способности противостоять вызову венесуэльской оппозиции.

По данным источников, хотя Москва не отказалась от публичной поддержки Мадуро, она все больше признает, что катастрофическое состояние экономики Венесуэлы неумолимо лишает его общественной поддержки.

В то же время, нежелание армии расправляться с собственными гражданами ограничивает его способность использовать силу, чтобы подавить восстание.

По информации журналистов, российские власти осознают, что у них остается мало рычагов влияния на ситуацию в Венесуэле: экономический кризис там настолько силен, что финансовой возможности исправить его у Москвы уже нет, а военная поддержка невозможна из-за территориальной удаленности южноамериканского государства.

Подробнее о двух возможных сценариях в Венесуэле, читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет.

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