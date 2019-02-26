​Землю ждет ледниковый период: озвучена новая дата конца света

Некоторые ученые утверждают, что 8 марта пришельцы с планеты Нибиру заморозят Землю.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Ранее эксперты рассказали, что к Земле приближается неизвестная планета.

Получив это известие, конспирологи при помощи электронных телескопов и спектрального анализа вычислили размеры и состав неопознанного объекта. Исходя из полученных данных, ученые пришли к выводу, что выявленное небесное тело в тысячи раз больше Земли, и эта неизвестная планета вполне пригодна для жизни. Ученые убеждены, что это та самая Нибиру, которая уже 8 марта вплотную подойдет к Земле.

Как утверждают уфологи, наша планета будет захвачена ануннаками без малейших войн и разрушений. Эксперты говорят, что планета-убийца подлетит к Марсу, встанет на его орбиту и начнет притягивать к себе Землю, отдаляя ее от согревающего Солнца и разрушая магнитные полюса, удерживающие земную атмосферу.

Через несколько часов после такого притяжения наша планета катастрофическими темпами начнет терять свое тепло. Земля будет быстро остывать, температура перед концом света достигнет отметки -273º С. В альтернативном научном мире идут жаркие разговоры о приближающемся апокалипсисе.

По словам источников, лидеры многих стран уже знают об угрозе, поэтому спешно готовят бункеры для спасения.

"Им это поможет всего на несколько дней. Но потом земная кора промерзнет на десятки километров, и бункеры тогда элиту уже не спасут", - предупреждают ученые, напоминая, что 8 марта Нибиру намерена устроить на нашей планете самый настоящий климатический апокалипсис. Однако ученые сдаваться не собираются.

Как признались источники, специалисты уже послали гуманоидам ни один сигнал, пытаясь таким образом прийти к компромиссу с Нибиру. "Возможно, Землю и минует печальная участь", - рассказывают конспирологи. Они добавляют, что о результатах станет известно на предстоящей неделе.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в сети неоднократно распространялись слухи по поводу конца света из-за столкновения с Нибиру.