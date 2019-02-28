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Названы результаты переговоров Трампа и Ким Чен Ына о ядерном оружии

четверг, 28 февраля 2019, 10:01

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению на саммите во вьетнамском Ханое.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что в то же время стороны провели конструктивные дискуссии по денуклеаризации КНДР.

"Соглашение не было достигнуто, но стороны собираются встретиться снова в будущем", - сказала пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс.

Сообщается, что кортежи лидеров покинули отель "Метрополь", где проходили переговоры, а итоговую пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. На последние часы встречи была запланирована церемония подписания договора, а также совместный обед.

На саммите политики обсуждали перспективы ядерного разоружения Корейского полуострова.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Первый саммит США - КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео с забавным моментом с Ким Чен Ыном, который произошел перед его встречей с Трампом.

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