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Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном: появилось видео забавного случая перед встречей

среда, 27 февраля 2019, 16:40

В сети опубликовали видео с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном с забавным моментом, который произошел перед его встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Запись разместил в сети пользователь Михаил Голуб на своей странице в Facebook.

По данным росСМИ, вторая встреча лидеров США и Северной Кореи проходит во Вьетнаме 27 и 28 февраля. Политики встречаются в отеле Sofitel Legend Metropole в старой части Ханоя. Обсуждаться, как и на первой встрече, будет ядерное разоружение КНДР.

25 февраля Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронированном поезде, на котором ранее ездил с государственными визитами предыдущий лидер Северной Кореи Ким Чен Ир.

В сети разместили видео момента, который произошел во время выхода лидера Северное Кореи из поезда, на котором он приехал.

"В тот момент, когда помощник Ким Чен Ына понимает, что он оставил лидера Северной Кореи в одиночку и бежит за ним", - описали запись.

Также видео прокомментировали: "Прощай, парниша".

Как сообщал "Апостроф", первая встреча двух лидеров состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда после долгих переговоров и взаимных упреков стороны все-таки подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее появилась информация, что КНДР продолжает ядерные разработки.

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