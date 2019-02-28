​В сети показали фото ледяного могильника, из-за которого воюют Индия и Пакистан

В сети появилось фото ледника Сиачен, за который воюют Индия и Пакестан.

Снимок опубликован в сообществе "Глядь!" в Telegram-канале.

"Война между Индией и Пакистаном (в перспективе, как мы помним, ядерная) опасна прежде всего тем, что столь же непримиримые, упрямые и принципиальные стороны конфликта в мире еще поискать – даже арабы с евреями не дотягивают", - говорится в сообщении.

На фото ледник Сиачен в спорном штате Джамму и Кашмир. Ледник находится на высоте более чем в пять километров, где температура периодически опускается ниже -50. Там никто никогда не жил и жить не сможет, кроме снежных барсов и горных козлов.

Согласно сообщению, за этот ледяной могильник Индия с Пакистаном воевали три года и вот уже более 30 лет держат на нем по несколько батальонов с каждой стороны.

Общее количество жертв давно перевалило за две тысячи, причем лишь один из двадцати солдат погибает от пули. Все остальные – в расщелинах, либо замерзают насмерть.

Как сообщал "Апостроф", военно-воздушные силы Пакистана в среду, 27 февраля, сбили два индийских военных самолета.