РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

16:10
"Шахтер" объявил о крупном трансфере: опубликовано фото
16:01
Путин засветился перед камерами с новым оружием: фото и видео
16:00
Вышел украинский трейлер нового фильма про Людей Икс
15:49
Виновата собака: копы попали в опасное ДТП под Луганском: фото
15:46
В Украине указали на роль ФСБ в скандале с певицей MARUV
15:37
Лоббисты олигархов срывают введение "зеленых" аукционов – нардеп Чижмарь
15:31
Мощный взрыв авто на Оболони в Киеве: появились фото и заявление полиции
15:22
​Новый инвестор рассказал, что ждет бывший завод Порошенко в Киеве
15:04
В Житомире облили зеленкой и доставили в полицию депутата, устроившего смертельное ДТП: видео
14:54
​В сети показали фото ледяного могильника, из-за которого воюют Индия и Пакистан
14:37
Спустя 8 лет: королева Испании повторила свой образ со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
14:29
​Российский корабль протаранил мост: в сети показали фото и видео момента ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В сети показали фото ледяного могильника, из-за которого воюют Индия и Пакистан

четверг, 28 февраля 2019, 14:54

В сети появилось фото ледника Сиачен, за который воюют Индия и Пакестан.

Снимок опубликован в сообществе "Глядь!" в Telegram-канале.

"Война между Индией и Пакистаном (в перспективе, как мы помним, ядерная) опасна прежде всего тем, что столь же непримиримые, упрямые и принципиальные стороны конфликта в мире еще поискать – даже арабы с евреями не дотягивают", - говорится в сообщении.

На фото ледник Сиачен в спорном штате Джамму и Кашмир. Ледник находится на высоте более чем в пять километров, где температура периодически опускается ниже -50. Там никто никогда не жил и жить не сможет, кроме снежных барсов и горных козлов.

Согласно сообщению, за этот ледяной могильник Индия с Пакистаном воевали три года и вот уже более 30 лет держат на нем по несколько батальонов с каждой стороны.

Общее количество жертв давно перевалило за две тысячи, причем лишь один из двадцати солдат погибает от пули. Все остальные – в расщелинах, либо замерзают насмерть.

Как сообщал "Апостроф", военно-воздушные силы Пакистана в среду, 27 февраля, сбили два индийских военных самолета.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военная мощь Китая и ее геополитическая проекция

Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России

Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия

Ускорит ли Brexit распад Великобри­­тании: линия разлома уже четко вырисовалась

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: