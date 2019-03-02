В России власти обидели "героя", который обслуживал военных в Сирии

Житель Оренбургской области (РФ) Сергей Сотников, который работал поваром для российских наемников в Сирии подал в суд на государство из-за того, что ему не присвоили статус "ветерана".

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

"Оренбургский областной суд принял к рассмотрению апелляцию жителя региона Сергея Сотникова на решение нижестоящей инстанции, не признавшей его ветераном боевых действий в Сирии. Ранее господин Сотников обращался в Ленинский районный суд Оренбурга с гражданским иском к военному комиссариату Оренбургской области и Минобороны РФ. В своем заявлении истец просил суд признать его ветераном и обязать военных выдать ему соответствующее удостоверение", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, Сотников в периоды с 3 октября по 10 ноября 2015 года, с 17 декабря 2015-го по 14 февраля 2016-го, с 18 марта по 15 июля 2016-го и с 18 июня по 3 ноября 2017 года был командирован ООО "Ресторан Сервис Плюс" в "войсковую часть полевая почта 73684 (авиационная бригада особого назначения)" в Сирию и работал там форсунщиком, помощником повара, поваром-универсалом и кладовщиком.

Суд выяснил, что еще в декабре 2016 года Сотников обратился в комиссию Центрального военного округа (ЦВО) с просьбой признать его ветераном боевых действий и выдать соответствующее удостоверение. Однако комиссия ЦВО отказала повару на том основании, что он не направлялся в служебную командировку в Сирию от Минобороны.

Непосредственно в боевых действиях он участие не принимал, так как в его обязанности входило обеспечение военнослужащих питанием.

При этом, как сообщается, статус он "рассчитывал получить", опираясь на соответствующий закон "О ветеранах", в котором таковыми признаются лица, "направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении срок, либо откомандированные досрочно по уважительным причинам".

Но, как сообщается, суд не признал доказательства, представленные истцом, достаточными, потому что факт нахождения в Сирии "не служит основанием для признания его участником боевых действий", и отклонил иск.

Как сообщал "Апостроф", 7 февраля 2017 года американские военные в Сирии уничтожили большое количество российских наемников из частной военной компании "Вагнер".