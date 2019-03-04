Золотой путь: самолеты из России продолжают совершать странные рейсы в Венесуэлу

Стало известно о новом рейсе российского Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines в Венесуэлу.

Об этом сообщает сайт Flightradar24.

Так, в ночь с 28 февраля на 1 марта самолет вылетел из аэропорта Шереметьево (Москва) и приземлился в Каракасе (столице Венесуэлы).

После этого, простояв там полдня, он вылетел в Уганду (страна в Африке), где приземлился в аэропорту местного города Энтеббе 2 марта.

В этот же день из Уганды он направился в Занзибар, после чего 3 марта борт вылетел обратно в Венесуэлу. Утром 4 марта из Каракаса он снова вылетел Энтеббе.

В сети тут же стали обсуждать инцидент. По подозрениям некоторых пользователей, самолет вывозил золото из "нестабильной" Венесуэлы.

Отметим, что это не первый случай полетов российских самолетов в Венесуэлу. Как сообщал "Апостроф", ранее депутаты Венесуэлы требовали объяснить ситуацию с попыткой вывоза в Россию около 20 тонн золота.