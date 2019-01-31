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Венесуэльский друг Путина вывозит тонны золота в Россию: новые подробности и фото

четверг, 31 января 2019, 09:03

Самолет российской авиакомпании Nordwind, с неизвестными целями выполнявший рейс до Каракаса, возвращается в Москву.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает "Радио Свобода".

Борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково ожидается в районе 11 утра по московскому времени.

Отмечается, что ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота предположительно рейсом российской авиакомпании.

По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Сама авиакомпания подтвердила журналистам выполнение рейса в Каракас. Утверждается, что на борту самолета не было пассажиров. Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.

Кроме того, по информации телеграм-канала FlightMode, 30 января, в аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе приземлился самолет Boeing 757-200 (грузовой) из Кабо-Верде с регистрационным номером - VP-BHM. Самолёт принадлежит российской компании E-Cargo (ООО "Ерофей""), которая вышла на рынок грузовых перевозок в июле 2018 года.

Подробнее об ситуации в Венесуэле читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.

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