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​Стало известно о крахе влюбленного в Путина украинского танцора

четверг, 07 марта 2019, 23:02

Танцор балета Сергей Полунин, известный своими кандальными заявлениями и приверженностью к российскому президенту Владимиру Путину, потерял работу, спонсоров и благосклонность российской власти.

Об этом пишет The Guardian, которая взяла интервью у танцора.

"Плохой мальчик балета потерял практически все - актерскую и модельную работу, выступления на Ted, спонсоров", - пишет издание.

В январе 2019 года Парижская опера отказалась от сотрудничества с Полуниным из-за его гомофобских, сексистских и направленных против людей с избыточным весом высказываний.

Guardian получила предложение от его менеджера об интервью, в котором Полунин хотел объяснить свою позицию.

Он заявил, что всегда хотел оставаться нейтральным, объединить все стороны и "научить мир любить", а пост о Путине, от которого якобы исходит свет, написал после прогулки в пустыне Катара в качестве "манифеста любви". Полунин говорит, что был удивлен негативной реакцией своих подписчиков.

После публикации татуировки с изображением Путина на груди Полунину запретили въезд в Украину.

"Наверняка он получил какую-то поддержку от России", - предполагает автор интервью. "Ну, нет. Российская администрация сказала мне перестать загрязнять их медиа-пространство", - ответил Полунин.

Как сообщал "Апостроф", всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин взорвал сеть своей скандальной публикацией в Instagram о президенте России Владимире Путине, в котором он заявил, что будет его защищать "своей энергией и любовью".

Ранее сообщалось, что известный украинский танцор Сергей Полунин получил российское гражданство.

Также сообщалось, что Всемирно известный украинский танцор Сергей Полунин, опять отличился своей любовью к российскому президенту Владимиру Путину.

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