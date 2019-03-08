РУС. | УКР.

пятница, 8 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

18:33
Чемпионат мира по биатлону: результаты и видео женского спринта в Остерсунде
18:18
Пограничники на Закарпатье пропустили огромную партию наркотиков: опубликовано скандальное видео
17:59
Гороскоп на завтра: хаос у Овнов и манипуляции у Козерогов
17:45
Корабль SpaceX вернулся на Землю после исторической миссии: опубликовано видео
17:21
Не продержалось и дня: боевики на Донбассе нарушили "весеннее" перемирие
17:08
​В сети показали видео с наглым виновником массового ДТП в Киеве
16:53
Стало известно о смерти участника АТО после конфликта с подростком в Нововолынске
16:49
​В Кабмине анонсировали важные изменения в продаже антибиотиков
16:19
СБУ на заметку: в Крым с концертами собралась известная российская актриса
16:15
Непобедимый украинский боксер проведет бой за чемпионский титул
15:57
Не дайте себя опять обдурить: Кравчук оригинально поздравил украинок с 8 марта
15:45
На похоронах 21-летнего бойца ВСУ в гробу оказался не тот человек: опубликованы видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Корабль SpaceX вернулся на Землю после исторической миссии: опубликовано видео

пятница, 08 марта 2019, 17:45

8 марта американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции.

По информации NASA, спустя пять часов автономного полета Crew Dragon был выведен с орбиты. При входе в атмосферу Земли на спускаемой капсуле, которая отсоединилась от корабля, раскрылись парашюты.

Приводнение Crew Dragon произошло в Атлантическом океане около 15:45 по киевскому времени. Спускаемая капсула, которая доставила результаты научных экспериментов, поднята с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.

Корабль находился в составе МКС пять дней. На МКС он доставил 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

На борту семиместного корабля находится манекен по имени Рипли, которого назвали в честь героини фантастического фильма "Чужой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что SpaceX осуществила исторический запуск ракеты Falcon 9 с манекеном на борту 2 марта.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Военная мощь Китая и ее геополитическая проекция

Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: