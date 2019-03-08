Корабль SpaceX вернулся на Землю после исторической миссии: опубликовано видео

8 марта американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции.

По информации NASA, спустя пять часов автономного полета Crew Dragon был выведен с орбиты. При входе в атмосферу Земли на спускаемой капсуле, которая отсоединилась от корабля, раскрылись парашюты.

Приводнение Crew Dragon произошло в Атлантическом океане около 15:45 по киевскому времени. Спускаемая капсула, которая доставила результаты научных экспериментов, поднята с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.

Корабль находился в составе МКС пять дней. На МКС он доставил 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

На борту семиместного корабля находится манекен по имени Рипли, которого назвали в честь героини фантастического фильма "Чужой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что SpaceX осуществила исторический запуск ракеты Falcon 9 с манекеном на борту 2 марта.