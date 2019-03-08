Корабль SpaceX вернулся на Землю после исторической миссии: опубликовано видео

8 марта американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции.
По информации NASA, спустя пять часов автономного полета Crew Dragon был выведен с орбиты. При входе в атмосферу Земли на спускаемой капсуле, которая отсоединилась от корабля, раскрылись парашюты.
Приводнение Crew Dragon произошло в Атлантическом океане около 15:45 по киевскому времени. Спускаемая капсула, которая доставила результаты научных экспериментов, поднята с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.
Корабль находился в составе МКС пять дней. На МКС он доставил 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.
На борту семиместного корабля находится манекен по имени Рипли, которого назвали в честь героини фантастического фильма "Чужой".
Ранее "Апостроф" сообщал, что SpaceX осуществила исторический запуск ракеты Falcon 9 с манекеном на борту 2 марта.