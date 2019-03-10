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Погибший в авиакатастрофе в Африке россиянин оказался "ихтамнетом" Путина: документ, видео

воскресенье, 10 марта 2019, 22:13

Одним из трех погибших россиян во время катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился в воскресенье, 10 марта, оказался "ихтамнетом" Путина.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который публикует документ и последнее видео, которое снял россиянин и его супруга перед тем, как сесть в злополучный самолет.

"Россиянин Александр Поляков, погибший сегодня при крушении самолёта в Эфиопии, был награждён медалью "За возвращение Крыма", - говорится в подписи к документу.

Также в сети опубликовали видео супруги Полякова накануне гибели.

Отметим, что в катастрофе Boeing 737 в Эфиопии погибли Александр и Екатерина Поляковы, а также Сергей Вяликов – известный российский бейсджампер, парашютист и экстремал.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев на борту самолета не было.

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