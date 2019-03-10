РУС. | УКР.

воскресенье, 10 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

15:51
Самолет разорвало на куски: первые фото и список национальностей жертв катастрофы в Эфиопии
15:25
Чемпионат мира по биатлону: результаты и видео женской гонки преследования
15:24
Стало известно, как ядерные ракеты Запада могут в миг оказаться у границ России
15:00
В трусах и на поленях: MARUV показала, как выбирала танцоров в клип
14:58
Крушение Boeing в Эфиопии: стало известно, были ли на борту украинцы
14:28
Вырвало колесо: "дорожный" замминистра попал в ДТП из-за ямы
14:04
Стало известно, что может стоять за восстанием "Нацкорпуса"
14:00
Ужасно и наигранно: фанаты жестко раскритиковали шоу Регины Тодоренко
13:55
В центре Стокгольма взорвался пассажирский автобус: первые фото и видео
13:51
Скончался звезда сериала "Санта-Барбара"
13:35
Катастрофа Ethiopian Airlines: погибли граждане 33 стран
13:27
О работе и о личном: Тимошенко запустила новый сайт под выборы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Крушение Boeing в Эфиопии: стало известно, были ли на борту украинцы

воскресенье, 10 марта 2019, 14:58

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение 10 марта, граждан Украины не было.

Информация по этому вопросу уточняется.

В свою очередь российские средства массовой информации сообщают, что на борту лайнера находились трое граждан Российской Федерации. В результате крушения погибли Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Известно, что пассажирами самолета были граждане 33 государств.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после взлета по пути в Кению.

Напомним, что в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, подтвердили гибель троих граждан России.

Ранее "Апостроф" публиковал видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас. Авиакатастрофа произошла 24 февраля, когда самолет заходил на посадку.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: