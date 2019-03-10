Крушение Boeing в Эфиопии: стало известно, были ли на борту украинцы

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение 10 марта, граждан Украины не было.

Информация по этому вопросу уточняется.

В свою очередь российские средства массовой информации сообщают, что на борту лайнера находились трое граждан Российской Федерации. В результате крушения погибли Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Известно, что пассажирами самолета были граждане 33 государств.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после взлета по пути в Кению.

Напомним, что в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, подтвердили гибель троих граждан России.

Ранее "Апостроф" публиковал видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас. Авиакатастрофа произошла 24 февраля, когда самолет заходил на посадку.