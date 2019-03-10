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Самолет разорвало на куски: первые фото и список национальностей жертв катастрофы в Эфиопии

воскресенье, 10 марта 2019, 15:51

В сети опубликовали первые кадры с места крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта.

На месте крушения видны обломки воздушного судна. Ведется разбор обломков.

По информации сервиса Flightradar24, перед крушением Boeing 737 находился на высоте 2,6 км и летел со скоростью около 700 км/час. Незадолго до падения пилот запрашивал разрешения вернуться в аэропорт. Представители авиакомпании заверяют, что лайнером управлял высококлассный пилот и у воздушного судна не было никаких технических проблем.

Тем временем в сети опубликовали список жертв авиакатастрофы по национальностям. Больше всего среди погибших граждан Кении и Канады.

Напомним, что украинцев на борту самолета не было.

Ранее "Апостроф" публиковал видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас. Авиакатастрофа произошла 24 февраля, когда самолет заходил на посадку.

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