​Страшное оружие Путина оказалось провалом: признали даже в России

Российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" может быть обнаружен американской субмариной в режиме шумопеленгования на "достаточно большом расстоянии".

Об этом сообщает российское издание "Военно-промышленной курьер".

По словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике доктора военных наук Константина Сивкова, океан может как резко увеличить дальность обнаружения шумящей цели, так и сократить.

"Торпеда, идущая на большой глубине, может оказаться прикрытой глубоководным слоем скачка, который работает как экран, отражающий звуковые колебания. И тогда дальность обнаружения торпеды упадет до нескольких километров, сколь бы сильно она ни шумела", — продолжает заместитель президента РАРАН.

По его мнению, скорее всего, "Посейдон" практически не производит инфразвуковых колебаний, а создаваемые беспилотником ультразвуковые шумы затухают, распространившись всего на несколько километров.

В комментариях к публикации капитан 3-го ранга запаса Максим Климов заметил, что перемещение "Посейдона" на глубине в один километр создает "идеальные условия его обнаружения ввиду нахождения вблизи оси глубинного (гидростатического) ПЗК (подводный звуковой канал )", а также усомнился в отсутствии инфразвукового спектра у подводного беспилотника.

Слой скачка отличается резким изменением в вертикальном направлении температуры, солености, плотности и скорости звука по сравнению с соседними горизонтальными слоями морской воды. Данное явление обеспечивает существование ПЗК, который практически не покидают распространяющиеся внутри него звуковые волны, поскольку их распространение происходит в сторону среды с меньшей скоростью звука (оси ПЗК). Глубина оси ПЗК обычно растет с уменьшением географической широты местности, в частности, составляет 200-500 метров в умеренных широтах и 1000-2000 метров — в тропических.

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин объявил о создании в России новой гиперзвуковой ракеты, предназначенной для уничтожения морских и наземных целей.