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У Путина показали видео испытаний подводного беспилотника "Посейдон"

среда, 20 февраля 2019, 15:22

В России провели морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Соответствующее видео испытаний опубликовано в YouTube.

Отметим, что о "Посейдоне" впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, 1 марта 2018 года.

В своем нынешнем обращении к парламенту Путин также напомнил про новейшую российскую разработку и добавил, что "Посейдон" уже весной будет спущен на воду.

Как сообщал "Апостроф", в России заявили об успешном проведении испытаний малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". Также военный из США Гарри Табах выдал опасный прогноз для мира. В частности, после свержения Владимира Путина Россию ждет гражданская война, в результате чего ядерное оружие, которым владеет Москва, может разойтись по миру.

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