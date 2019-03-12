В Конгрессе США приняли важное решение по Крыму: Путин будет в бешенстве

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за законодательный запрет признания законности аннексии Россией украинского полуострова Крым.

Об этом сообщило на своей странице в Facebook посольство Украины в США.

Закон, запрещающий признание Крыма российским поддержали 427 конгрессменов. Всего один проголосовал против.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой Соединенных Штатов непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в сообщении посольства Украины.

Согласно решению, федеральным ведомства и агентствам США запрещено осуществлять любые действия, а также любую поддержку, которая может быть воспринята как противоречащая политике США относительно Крыма.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский астролог озвучил неожиданный сценарий по Крыму.