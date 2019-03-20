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​Гоп-стиль: пропаганду Кремля метко спародировали на немецком ТВ

среда, 20 марта 2019, 08:04

На немецком телевидении показали пародию на российских телеведущих.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Голый патриот" в Twitter.

"Как видят российские новости в Германии. Это конечно ОСКАР!", - подписано видео.

На кадрах немецкая телеведущая изображает ведущую новостей из России Полину Рожинскую.

Девушка при этом сидит "на корточках" и постоянно употребляет слова "б*ять", "братан", "СПГ", и т.д.

Под видео появились комментарии.

"Это пи*дец. Пи*дец как убойно", "Смешно, что гопники везде одинаковые", "Реально так плох язык у наших ведущих? мне даже обидно стало", "Слишком хороша для Скабеевой", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее над пропагандистом Путина Евгением Поповым публично поиздевались в Германии.

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