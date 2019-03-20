​Гоп-стиль: пропаганду Кремля метко спародировали на немецком ТВ

На немецком телевидении показали пародию на российских телеведущих.
Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Голый патриот" в Twitter.
"Как видят российские новости в Германии. Это конечно ОСКАР!", - подписано видео.
На кадрах немецкая телеведущая изображает ведущую новостей из России Полину Рожинскую.
Девушка при этом сидит "на корточках" и постоянно употребляет слова "б*ять", "братан", "СПГ", и т.д.
Под видео появились комментарии.
"Это пи*дец. Пи*дец как убойно", "Смешно, что гопники везде одинаковые", "Реально так плох язык у наших ведущих? мне даже обидно стало", "Слишком хороша для Скабеевой", - пишут комментаторы.
Как видят российские новости в Германии.— Голый Патриот (@GolyDovolen) 17 марта 2019 г.
Это конечно ОСКАР! pic.twitter.com/TSQ0fMuJVF
Как сообщал "Апостроф", ранее над пропагандистом Путина Евгением Поповым публично поиздевались в Германии.