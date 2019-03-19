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Этот сломался - подавайте нового: соцсети бурно обсуждают отставку Назарбаева после десятилетий у власти

вторник, 19 марта 2019, 16:44

Решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отказаться от полномочий главы государства вызвало бурную реакцию соцсетей.

После почти 30 лет у власти, глава государства решил перейти на пост главы Совета безопасности страны, а также останется во главе партии "Нур Отан" и в составе Конституционного совета республики.

Комментаторы принялись делиться впечатлениями, вспоминая сколько всего произошло за время Назарбаева у власти. Также в соцсетях стали гадать, кто из "вечных" президентов постсоветсткого пространства уйдет на покой следующим.

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнятся 79 лет, занимал должность президента Казахстана с апреля 1990 года. До этого он руководил Верховным советом Казахской ССР.

В 2015 году на досрочных выборах он бы переизбран на пятый президентский срок. Тогда за него проголосовало 97,75% голосов избирателей.

Как сообщал "Апостроф", ранее Назарбаев подписал указ об отказе от надписей на русском языке на национальной валюте Казахстана.

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