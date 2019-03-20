В ​Бразилии ранили известного украинского телеведущего: опубликовано странное видео

В сети появилось видео, на котором на известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова в Бразилии совершают вооруженное нападение.

Соответствующие видеокадры опубликованы в YouTube на канал "ACTOR FIGHT" с хэштегом dmytrokomarov.

В описании к ролику говорится "Моим украинским друзьям не очень повезло". Что именно произошло и подробности инцидента пока неизвестны.

Не исключено, что видео постановочное.

На кадрах видно, что Комаров идет по городу, за ним следуют неизвестные мужчины. Далее они начинают бежать за ведущим, и, судя по звукам, стрелять в него. Комаров падает, на его лице - красная жидкость, похожая на кровь. Падает и оператор. На этом видео обрывается.

Cудя по Instagram Комарова, он сейчас действительно находится в Бразилии.

"Сегодня был наш 200-й съёмочный день в Бразилии. Вечером встретились с Луселией Сантос (исполнительницей главной роли в сериале "Рабыня Изаура"). Она только что вернулась из Украины, это было её второе путешествие к нам в гости. Снималась в документальном проекте BBC, в Киеве, Николаеве и Хмельницком. Очень счастлива. Тепло посидели. Вспоминали её первый приезд, особенно 18 часов в поезде Черновцы - Одесса)). Вспоминали съёмки прошлым летом. Подумать тогда не мог, что так долго буду в Бразилии. А Луселия представить не могла, что её завалят личными сообщениями с благодарностью за рецепт борща в блендере", - написал он в подписи к фото сделанному сутки назад.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 марта на одесского журналиста, телеведущего "Думской ТВ" Александра Новицкого было совершено нападение.