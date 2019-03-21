Червячное суперлуние 2019: в сети появились впечатляющие фото

В ночь на 21 марта 3:43 по киевскому времени украинцы наблюдали суперлуние. В это время Луна была ближе всего к Земле на своей орбите и выглядела максимально большой.

В момент максимального сближения с нашей планетой Луна оказалась на расстоянии меньше, чем 362 тысячи километров от Земли. В момент прохождения ближайшей к нам точки Луна казалась на 14 % больше и на 30 % ярче.

Полнолуние в марте традиционно называют "червячным". Это связано с тем, что в это время земля становится более теплой и влажной, что способствует появлению дождевых червей и птиц.

Тем временем в сети активно публикуют фотографии "червячной Луны" со всех уголков планеты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети обнародовали впечатляющее фото лунного затмения с Международной космической станции (МКС).