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Украинцы смогут увидеть "червячную Луну": названо точное время

четверг, 21 марта 2019, 00:17

21 марта жители Киева смогут увидеть редкое полнолуние — так называемое суперлуние.

Как сообщает space.com, мартовское полнолуние традиционно называют "червячным". Название связано с тем, что в этот период земля становится более теплой и влажной, что влечет за собой появление дождевых червей и птиц.

По ожиданиям экспертов, "червячная Луна" взойдет всего через несколько часов после весеннего равноденствия. Интересно, что полнолуние можно будет наблюдать через день после того, как Луна достигнет перигея - ближайшей точки к Земле. Таким образом, визуально Луна будет казаться больше, чем обычно, что и называют суперлунием.

Полнолуние можно будет наблюдать в 3:43 по киевскому времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 21 января жители Киева стали свидетелями лунного затмения.

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